Evrim Kamalı

KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan, kıyafetlerinin arasında uyuşturucu da bulunan Victor Chimobi Nnamoko “KKTC’de izinsiz ikamet etme, kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Enis Sabit olguları aktardı. Polis, zanlının 28.10.2025 tarihinde KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandığını ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu Hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, hücrede tutuklu bulunan zanlıya arkadaşları tarafından getirilen kıyafetlerde, görevli polisler tarafından yapılan aramada ceketin sağ cebinde 1 adet içerisinde "Hint Keneviri" türü uyuşturucu madde olan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanında' hafta sonu bir partideydim ve cebimde kalmış' dediğini aktardı. Polis, zanlı hakkında uyuşturucu suçundan da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.