Haspolat’taki iş yerinde baygın şekilde bulunarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 46 yaşındaki Yusuf Niyazov’un kesin ölüm sebebi ileri tetkiklerle belirlenecek.

Polisin açıklamasına göre, cumartesi günü Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde karbon siyahı ve akaryakıt üretimi yapan reaktörün tank kısmında hareketsiz olarak tespit edilerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Niyazov’a otopsi yapıldı.

Kan ve doku örnekleri alınan Niyazov’un kesin ölüm sebebi ileri tetkiklerle belirlenecek.