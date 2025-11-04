Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, dün 20.00 – 24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Üç ilçede asayiş ve trafik denetimi sonucu 1 kişi tutuklanırken, 1 işletmeye yasal işlem uygulandı. Denetimlerde 610 trafik suçu rapor edilirken, 24 araç trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa'daki asayiş denetimleri sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 855 araç sürücüsü kontrol edildi ve 274 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamındaysa, geçerli alkollü içki satış ruhsatları olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sundukları tespit edilen 4 işyeri işletmecisi ve mekân kapatma saatine uymadığı ve müzik yayın izni olmadığı halde, müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1224 araç sürücüsü kontrol edilirken, 230 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 18 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında işletme ve eğlence mekânlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekipleri tarafından toplam 760 araç sürücüsü kontrol edildi ve 106 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç trafikten men edildi.