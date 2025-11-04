(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Jafar Sanı,Pascal Benıto, Sheriff Osamede Eguae, Amara Mara,Confidence Gift Nwafor ve Ahmad Bashir Abubakar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Songül Bağrıkara olguları aktardı.

Polis, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrolleri esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Sani’nin 25.11.2023 tarihinden itibaren 710 gün,Benıto'nun 16.11.2022 tarihinden 1083 gün, Sheriff Osamede Eguae'In 29.11.2023 tarihinden itibaren 705 gün, Amara Mara'nın 29.11.2022 tarihinden itibaren 1070 gün, Confidence Gift Nwafor'un 29.11.2022 tarihinden itibaren 1070 gün ve Ahmad Bashir Abubakar'ın 25.12.2021 tarihinden itibaren 1409 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC' de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların KKTC'de herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini, ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.