(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Cemal Türkhan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeişdal olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa adresinde kalmakta olan zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlının aynı gün ikametgahının giriş kısmında tespit edilerek kontrol edilmek için alıkonulduğunu açıkladı. Polis, yapılan aramada zanlının sol avuç içinde beyaz renk ucu yanık naylon parçasına sarılı yaklaşık 600 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, yine aynı gün zanlının ikametgahında 20.45-21.15 saatleri arasında yapılan aramada yatak odası içerisindeki çekyat üzerinde plastik hap kutusunda naylon parçasına sarılı yaklaşık 400 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yine ayı kutu içerisinde beyaz renk tuvalet kağıdı parçasına sarılı yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, cam kavanoz içerisinde 2 ayrı beyaz renk naylon parçası içerisinde satışa hazır vaziyette 20 adet ucu yanık beyaz renk naylon parçalarına sarılı toplam yaklaşık 12 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru Ali Yeişdal yapılan soruşturmalarda ve zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 28.10.2025 tarihinde Whatsapp üzerinden irtibat kurduğu ismini bilmediği bir şahsın yönlendirmesi ile kendisine göndermiş olduğu Lefkoşa Sanayi bölgesindeki bir konumdan 600 Euro karşılığında 14 gram olarak aldığını, yine aynı konumdan eşantiyon olarak aldığı 1 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde aldığını, her iki maddenin de içinden bir kısmını içerek tükettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Ali Yeişdal soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçlar beklendiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.