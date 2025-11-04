Alsancak’ta, kırmızı ışıkta durmayarak kazaya sebep olan 51 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 133 miligram alkollü Bülent Günal (E-51) yönetimindeki KG 384 plakalı araçla kırmızı ışıkta durmadı.

Günal, o esnada yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Tuğçe Ünen (K-27) yönetimindeki UL 702 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü Bülent Günal tutuklandı.