(Kamalı Haber) - Girne Turizm Limanından Turist olarak ülkeye gelen zanlı Remzican Erdoğan “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket ve Gümrüksüz Mal Tasarrufué suçlarında tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı. Ceylan huzurunuzda bulunan zanlı Remzican Erdoğan’ın 16 Mayıs 2025 tarihinde Girne’de 16 Mayıs 2025 tarihinde, saat 08:45 raddelerinde Girne Turizm Limanına gemiyle gelip KKTC'ye giriş yapmak için Muhaceret işlemlerini yaptırdığı "Koko" isimli Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine adı edilenin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; giymekte olduğu pantolonun sağ cebi içerisinde Malboro marka sigara paketi içerisinde bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve giymekte olduğu pantolonun sol cebi içerisinde ise şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis yine zanlının tasarrufunda bulunan üzerinde Max Air yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş üç paket her bir pakette 7 adet toplamda 21 adet kamagra jel, 5 adet vozol marka elektronik sigara, toplam 19 adet ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan Gerica marka kırmızı beyaz renk haplar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve paketlemesinde kullanıla ilgili emareler analiz ve parmak izi incelemesi için devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak henüz netice alınmadığını, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü belirterek bu bağlamda ilk etapta zanlı aleyhine alınan 2 günlük sürenin yeterli olmadığını ve soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalması talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.