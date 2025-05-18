(Kamalı Haber) - Pınarbaşı’nda meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı İbrahim Tımbıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Nadir Timuçin olayla ilgili bulguları aktardı. Timuçin, Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde Saat 18.00 raddelerinde Pınarbaşı'nda 15 Kasım caddesi üzerinde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında zanlı İbrahim Tımbıl’ın yönetimindeki RA 728 plakalı Toyota Vitz marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı Suzuki Hayabusa marka motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti. Polis, çarpışma sonucu RA 728 plakalı araç savrularak yolun sol kısmında banket içerisinde önü doğuya bakar şekilde dururken ZJ 128 plakalı motosiklet ise çarpmanın etkisi ile savrularak gidiş istikametine göre yolun sağ kısmından yol dışına çıkarak boş tarla içerisinde önü kuzeye bakar şekilde sol yan kısmı üzerinde durduğunu mahkemeye aktardı. Polis, kaza sonucu yaralanan ZJ 128 plakalı motosiklet sürücüsü Rifat Gezici ile RA 728 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tımbıl Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi acil servisine kaldırılmış ancak Rifat Gezici almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, İbrahim Tımbıl’ın ise acil serviste görmüş olduğu tedavine müteakip aynı gün taburcu olmuş ve Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Girne Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başalatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri ayrıca zanlıdan kan alınmış kanında alkol uyutucu veya uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti edileceğini söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.