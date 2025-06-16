Girne Belediyesi, Kordonboyu Caddesi üzerindeki park noktalarında yeni bir uygulama hayata geçiriyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 23 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu bölgede araç park etmek ücretli olacak.

Park ücretleri, Girne Kahvecisi yanına yerleştirilen “Dijital Parkmetre” cihazı üzerinden ödenebilecek.

Girne Belediyesi Trafik Zabıta Birimi, “Dijital Parkmetre” ödeme makbuzunun, sürücüler tarafından, zabıtaların görebileceği şekilde araç ön camına bırakmalarının zorunlu olduğunu kaydetti.

Açıklamada, ödeme makbuzunu görünür şekilde aracında bırakmayan kişilerin ödeme yapmamış kabul edileceği de vurgulandı.