16.06.2025 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 16-17’inci kilometreleri arasında Bahçeler Kavşağı’nda, HASAN KEBAPCI (E-69) yönetimindeki PM 439 plakalı salon araç ile Bahçeler Kavşağı’ndan sağa Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Karpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Çağdaş PALA (E-29) (159 miligram alkollü içki tesiri altında) yönetimindeki YJ 258 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Çarpışma sonrasında PM 439 plakalı araç savrularak yol içerisinde dönmüş ve gerisinde kavşakta beklemekte olan Genç Ali KIRMIZIYÜZ (E-29) yönetimindeki EZ 740 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpıp durmuştur. YJ 258 plakalı araç ise savrularak yolun orta refüjü ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PM 439 plakalı araç sürücüsü Hasan KEBAPCI ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem KEBAPCI (K-67) ve YJ 258 plakalı araç sürücüsü Çağdaş PALA, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Çağdaş PALA sağ el bileğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Hasan KEBAPCI ile Meryem KEBAPCI acil serviste müşahede altına alınmışlardır.

YJ 258 plakalı araç sürücüsü Çağdaş PALA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.