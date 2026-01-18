Girne Belediyesi ile Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde çevre bilincini artırmak ve sahilleri temiz tutmak amacıyla plaj temizliği etkinliği gerçekleştirildi.



Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu bölgesinde yapılan etkinlikte, bölge halkı ve gönüllüler el birliğiyle sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Toplumsal dayanışma ve çevre duyarlılığını güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik için bu sabah 09.30’da Silver Waves Hotel önü (Kemal Kayacan Sokak, Karaoğlanoğlu) buluşma noktasında bir araya gelen katılımcılar sahil boyunca atıkları topladı.