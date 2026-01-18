Maliye Bakanlığı’nın bakanlık önünde gerçekleştirilen bir eylem sırasına Bakanlık kapısına zarar verildiği gerekçesiyle 5 sendika üyesi hakkında şikayette bulunduğu ve yarın sendikaların Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde ifade vereceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu-İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) adına yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 5 Aralık 2025’de ekonomik ve sosyal hak talepleri görmezden gelindiği, hayat pahalılığı ve vergi adaletsizliği iddiasıyla Bakanlıkönünde ateş yakma eylemi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Eylem, “O esnada Bakanlık kapısına zarar verdiğimiz bahanesiyle Maliye Bakanlığı aramızdan 5 kişi seçerek şikayetçi olmuştur” dedi. Yarın avukatlarıyla ifade vereceklerini belirten Eylem saat 09.00’da basın açıklaması yapacaklarını da kaydetti.