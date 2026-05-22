Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Türk Marif Koleji ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşandığı iddia edilen olaylar üzerine yapılan açıklamayı KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları okudu.

KKTC ve Türkiye yönetimlerine yönelik eleştirilerde bulunan Karaoğulları, KKTC’deki devlet kurumlarının çocukları koruma görevi olduğunu vurguladı.

Karaoğulları, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşandığı iddia edilen olaylarda adı geçen ilahiyat öğretmeninin “cinsel saldırı ve istismar” iddiaları ile tutuklandığını hatırlatarak, yargı sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Karaoğulları, hem failin, hem “denetim sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin” cezalandırılması gerektiğini söyledi, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yaptı.

KTOEÖS, açıklamanın ardından Büyükelçilik önüne siyah çelenk bıraktı.