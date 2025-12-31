Geçitköy’de Allahverdi Kılıç Caddesi’nde, bu sabah, bir otobüs ile aracın çarpıştığı kazada ikisi çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sürücü Burak Sadrazam (E-45), yönetimindeki GH 456 plakalı araçla seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Sami Ayçelik (E-60) yönetimindeki TLK 337 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kazada yaralanan GH 456 plakalı araç sürücüsü Burak Sadrazam ile TLK 337 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Eda Arslan (K-15) ve Asiye Kurt (K-15), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.