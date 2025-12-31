Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür- İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halkın yeni yılını kutladı.

2025’in alın teri ve hak arayışı rehberliğinde geçtiğini belirten Serdaroğlu, “2026 mutfaktaki yangını söndürme, vergi adaletsizliğini kökten çözme ve her bir çalışanımızın refah payından hak ettiğini alma yılı olacak” dedi.

Serdaroğlu, yeni yıl mesajında Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş’in sendikal mücadelesine de değindi.

Emeği gasp etmeye çalışanlara karşı hem meydanlarda hem de hukuksal alanda mücadele verdiklerini belirten Serdaroğlu, 2026’yı sadece umutla değil, kazandıkları hukuk zaferleri ve haklı bir gururla selamladıklarını ifade etti.

Emekçilerin anayasal hakkı olan kıdem tazminatlarının ödenmediğini, bunun üzerine Maliye Bakanlığı ve ilgili bürokratlara dava açtıklarını söyleyen Ahmet Serdaroğlu, bu davanın kazanılmasını “dönüm noktası” diye nitelendirildi.

Yasaların üzerinde hiçbir gücün olmadığının, işçinin hakkını ödemeyenlerin cezai sorumlulukla yüzleşeceğinin ilan edildiğini belirten Serdaroğlu , “Mücadelemiz bitmedi” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda halkın “Geçinemiyoruz!” serzenişini güçlü şekilde dile getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini ifade eden Ahmet Serdaroğlu, uzlaşıyı zora sokan, işçiyi enflasyonun karanlığına terk etmek isteyen zihniyete karşı duruşlarının net olduğunu vurguladı.