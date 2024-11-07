Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 10 yaş altı 556 bin 774 çocuğun aşılandığını bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunun sona ermesinin ardından X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyasının dün sona erdiğini ve 105 bin 558 çocuğun ikinci dozu aldığını kaydeden Ghebreyesus, devam eden çatışmalar sırasında 83 bin 876 çocuğa A vitamini takviyesi yapıldığını belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık yüzde 88 aşılama oranına ulaşıldı. 7 ila 10 çocuğa ikinci dozları için ulaşılamadı ve bu nedenle çocuk felcine karşı savunmasızlar. Gazze genelinde 10 yaş altı 556 bin 774 çocuk (Gazze'deki çocukların yüzde 94'ü) bu olağanüstü kampanyanın bir sonucu olarak iki doz aldı." ifadelerini kullandı.

Düzenli sağlık hizmetleri aracılığıyla daha fazla çocuğa ulaşma çabalarının süreceğini bildiren Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının özverisini övdü.

Ghebreyesus, "Gazze'deki tüm çocukların sağlıklı ve güvende olması için çözüm ateşkestir." ifadesine yer verdi.

DSÖ'nün sosyal medya hesabından 23 Ekim'de yapılan paylaşımda, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvence altına alınmış insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 1 Kasım'da X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de ertelenen çocuk felci aşılama kampanyası yarın yeniden başlamaya hazır." ifadesini kullanmıştı.