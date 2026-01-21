Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20.01.2026 tarihinde, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Baykal Mahallesi’nde, C.T.B. (E-61), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, nefes örneği vermeyi reddetti. Bahse konu şahıs, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan, 21.01.2026 tarihinde saat 00.30’da, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen O.K.N. (E-27)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.