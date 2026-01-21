Gazimağusa’da, dün gece meydana gelen trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 109 miligram alkollü olan İbrahim Topcu (E-33), yönetimindeki ZV 528 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken Remzi Gökçe Sokak kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden sokağa giriş yaptı. Araç, o esnada sokak üzerinde seyreden Mehmet Salih Uyaran (E-50) yönetimindeki SP 302 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan SP 302 plakalı araç, ZV 528 plakalı araca çarptı. ZV 528 plakalı araç ise çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki araç park yerinin çevre duvarına vurdu. Kazada yaralanan olmadı.

ZV 528 plakalı araç sürücüsü İbrahim Topçu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.