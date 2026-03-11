Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, tarafından mühürlenen işletmenin Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası olduğu açıklandı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, uyarıları dikkate almayıp, gıda ve hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermeyen Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Yapılan incelemeler neticesinde, işletme ruhsatsız olduğu belirlenen fabrika ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığının korunmasının belediyenin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerin yürürlükteki hijyen ve ruhsat kurallarına uymalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, halk sağlığını riske atabilecek uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceği ve gerekli yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.