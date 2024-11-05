Gazimağusa'da dün 12.00 sıralarında Mustafa Atakan (E-68) misafir olarak bulunduğu bir evde aniden rahatsızlandı. Polis açıklamasında, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Atakan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Atakan’ın otopsisinde ölüm sebebinin “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, dissekan" olduğu belirtildi.

-Vadili’de ani ölüm…

Vadili'de sakin Şemso Öztep (K-71), dün gece 01.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Öztep, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Girne’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı

Girne’de sakin Narynkul Abdyrakhmanova (K-75) dün gece 01.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bahse konu şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.