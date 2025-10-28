Polisin ülke genelinde dün yaptığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Göçmenköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, F.I.'nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 110 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ve 30 bin TL, 340 Sterlin, 330 euro ve 380 ABD doları nakit para ele geçirildi.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.C.O. (E-26) tutuklandı.

-Valizinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda yapılan operasyonda, yurt dışına çıkış yapacak olan R.Ç.'nin (K-29) x-ray cihazından geçtiği sırada valizinde, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Aracında satışa hazır uyuşturucu paketleri bulunan 3 kişi tutuklandı

Öte yandan, Karaoğlanoğlu’nda Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün yapılan kontrolde, şüpheli olarak görülen G.B.'nin (E-22) kullanımındaki araçta satışa hazır paketler halinde kokain türü uyuşturucu madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara ve bir miktar hintkeneviri türü madde tespit edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan M.A.'nın (K-19) tasarrufunda ise, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ile yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü madde ele geçirildi.

Ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan M.A. (K-19) ve E.N.Y.'nin (K-22) kaldığı evlerde yapılan aramalarda da uyuşturucu madde kalıntıları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.