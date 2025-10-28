Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun sadece Anadolu toprakları için değil, Kıbrıs Türkleri için de varoluş mücadelesinin, umudun ve çağdaşlaşma meşalesinin simgesi olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü; bizlere bağımsızlık ve güven aşılayan bu büyük bayramı, gurur ve coşkuyla kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Her zaman, en büyük güç kaynağımız, garantörümüz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu kutlu gün, aramızdaki bağın da en anlamlı ifadesidir.” diyen Ertuğruloğlu, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri minnet ve rahmetle, gazileri saygıyla andı.

Ertuğruloğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.