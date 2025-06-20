(Kamalı Haber)- Gaziköy'de meydana gelen "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan tutuklanan 40 yaşındaki Osman Şanlıel yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kadir Çetin mahkemeye olguları aktardı. Polis, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Gaziköy-Paşaköy arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Kapan operasyonu kapsamında Gaziköy'den Paşaköy istikametine doğru seyreden ve aşırı yük taşıdığı tespit edilen HA 204 plakalı aracın takibe alındığını söyledi. Polis, araca dur ihtarı yapıldığını ancak sürücünün hızını artırarak yoluna devam ettiğini açıkladı. Polis, aracın yol üzerinde bulunan çamurlu arazi içerisine saplandığını, sürücünün olay yerinden koşarak kaçtığını anlattı. Polis, yapılan kontrolde HA 208 plakalı araçta yaklaşık GKRY mühürlü et tespit edildiğini, akabinde HA 20 plakalı aracın Osman Şanlıel adına kayıtlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturtma başlatıldığını belirtti. Polis, yapılan incelemede bulunan etlerin 990 kilo kuzu, 610 kilo dana eti olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlının 2024 yılında da aynı suçtan açıkta meselesi bulunduğunu ve aleyhinde dosya tazmin edildiğini belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.