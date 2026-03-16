Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, akaryakıta gelen zamlardan sonra tüm sektörlerde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, ülke genelinde gazete dağıtımının durma noktasına geldiğini kaydetti.

Reşat Akar, yazılı açıklamasında, dünya genelinde gazete dağıtımını yapan bayi komisyonunun yüzde 15 ile 18 arasında olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta ise bu rakamın yüzde 45’e kadar yükselmesine rağmen, dağıtım şirketinin artan maliyetler nedeniyle adanın birçok bölgesine gazete göndermediğini belirtti.

Akar, ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle gazete okuyanların sayısının azaldığını, medyada kalitenin düştüğünü, doğruluğu teyit edilmemiş internet haberleriyle toplumun yanlış yönlendirildiğini kaydetti.

Akar, “Fakat hiç kimse bu kötü gidişatı görmüyor. Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların ciddi sorumlulukları vardır. Özellikle reklam desteği, kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi açısından olmazsa olmazdır” dedi, eleştiriler yaptı.

-Uydu destek payı ödenmiyor

Gazetelerin adanın tüm bölgelerine ulaştırılması için dağıtım şirketine desteğin şart olduğunu belirten Akar, uydu yayını yapan yerel TV kanalları için öngörülen devlet katkı payının da Türksat’a ödenmediğini savundu.

Medya sektöründe krizin giderek derinleştiğini belirten Akar, tüm sorunları görüşmek üzere Başbakan Ünal Üstel’den randevu talebinde bulunduklarını da kaydetti.