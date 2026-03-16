Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi'nde, “14 Mart Tıp Bayramı” kutlandı, “Beyaz Önlük Giydirme Töreni” düzenlendi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, törene, Rektör Prof. Dr. Serdar Yurtsever ile rektör yardımcıları, dekanlar, yüksek okul müdürleri, idari ve akademik kadro yanında öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Celal Başustaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. GAÜ Rektörü Yurtsever ve Başustaoğlu’nun konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayberk Akat’ın hazırlayıp, sunduğu “14 Mart Tıp Bayramı” ve kutlama kökenlerine yönelik anlatımı içeren görsel sunum yapıldı.