UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, turnuvanın lig aşamasını 20. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye de 2-0 kaybetti. Cimbom, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı.

KATILIM PARASI 18 MİLYONU GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, "ayak bastı parası" olarak 18 milyon 620 bin euro elde etti.

LİG DERECESİ VE YAYIN GELİRLERİ

Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan Aslan, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euro'nun daha sahibi oldu.

Yayın havuzundan ortalama 8 milyon 410 bin euro gelir alan Galatasaray’ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2 milyon 420 bin euro girdi.

Aslan, ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması nedeniyle 1 milyon euro daha alacak.

TOPLAM 42 MİLYON 500 BİN EURO

Tüm bu kalemler toplandığında sarı-kırmızılı takım UEFA’dan toplamda 42 milyon 500 bin euro geliri hanesine yazdırdı.