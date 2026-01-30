Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Adana’da düzenlenen 14’üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali’nde konser verecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Şef Bahar Gökhan yönetimindeki Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Adana Büyükşehir Belediyesi ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı seçici kurullarının ortak kararıyla 1–5 Nisan tarihleri arasında Adana’da yapılacak 14’üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali’ne davet edildi.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan, konuyla ilgili açıklamasında, ülkeyi böyle bir festivalde temsil etmenin kendileri için önemine işaret ederek, 2026’da da unutulmaz projelere imza atacaklarını ifade etti.