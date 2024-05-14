Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Maraş Raportörü Piero Fassino'nun bugün, adadaki temaslarına başlayacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Fassino’nun bu sabah saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini, ardından da Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, Fassino’nun adaya ikinci kez çalışma ziyareti düzenlediğini ve nihai raporunun, AKPM’nin Haziran ayında yapılacak olan toplantısında oylamaya sunulacağını kaydetti.

Haberde, Fassino’nun adadaki temasları çerçevesinde AKPM’nin Güney Kıbrıs’taki heyetinden Yorgos Lukaidis ve Hristiana Erotokritu ile çalışma yemeğine katılacağı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüşeceği belirtildi.