Europol Yönetim Kurulu Sekreteri Borja Barbosa De Miguel’in, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Polisi Genel Müdürü Themistos Arnautis’in, Europol Yönetim Kurulu Sekreteri Borja Barbosa De Miguel ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre görüşmede Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında Güney Kıbıs’ta gerçekleştirilecek yüksek düzeydeki, Europol Yönetimi Kurulu toplantısı ve bunun koordine edilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Haravgi gazetesi Europol heyetinin, Rum polisinin, “Rum Polisi 2030” modernizasyon programı için Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğunu belirtti.

Gazete ziyaretin, organize ve ciddi suçların önlenmesi mekanizmasının geliştirilmesine verilen önem ve Rum polisinin, etkinliği ile operasyonel yeterliliğinin desteklenmesine yönelik stratejik faaliyetler kapsamında gerçekleştirildiğini de yazdı.