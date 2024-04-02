Ertuğ Dilaver ve çalışanları teminat şartı ile tutuksuz yargılanacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube ekiplerinin Skull King Casino ile lojmanına düzenlediği operasyonda tutuklanan Casinonun sahibi Ertuğ Dilaver, Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Berkay Bozkurt, Günay Bilgin bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şubede görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 26 Mart 2024 tarihinde Girne’ de faaliyet gösteren “Skull King” isimli Casino’ da Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan aramada, konu Casinonun zemin katı ve bodrum katında bulunan iki oda içerisinde toplamda 98 adet slot oyun makinesi ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı olarak internet üzerinden “viproyalc.com wipskykingslot.com vipslotking.com ve vipskyking.com” isimli siteler vasıtasıyla para karşılığında casino oyunlarının oynatıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, Casinonun bağlı olduğu Selin Turizm Ltd Sekreteri Ertuğ Dilaver, Muhasebe görevlisi Taner Bozkurt, Teknik Sorumlu Asım Asilkan, Casino İşletmecisi Esin Yükseközcan’nın olay yerinde tutuklandığını belirtti. Polis, Rasim Tikveşli'nin ise yurt dışına çıkış yapacağı sırada Ercan Havaalanında tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 euro bulunduğunu belirtti. Polis, 10 cep telefonunu ile 98 adet slot oyun makinesinin emare alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Dilaver’in Skull King Casinonun işletmesini Oscar Otel’den aldığını daha sonra bir şahsın Dilaver’den Skull King Casino’nun işletmesini devraldığını belirtti. Polis, Skull King Casinonun işletmesini Dilaver’den devralan şahsın arandığını belirtti.

Polis Çavuşu Suiçmez, bahse konu casinodaki 22 bilgisayar, 11 cep telefonu ve birçok emarenin incelendiğini, soruşturmanın geniş bir kapsamda devam ettiğini belirtti. Suiçmez, sanal bahis sisteminde sunucuların şifrelerle korunduğunu ve 3 ayrı web sitesi üzerinden yasa dışı kumar oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis Çavuşu Suiçmez ayrıca, sunucuların şifrelerin kırılmaya başlandığını ve bahse konu web siteleri üzerinden ilk tespitlere göre yaklaşık 3 bin kişinin şans oyunları oynadığını belirtti. Suiçmez, bu siteler üzerinde ilk tespitlere göre yaklaşık 13 Milyar TL’lik paranın döndüğünün tespit edildiğini de mahkemeye aktardı. Polis birçok ifade temin edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, Taner Bozkurt ve Ertuğ Dilaver’in 200 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalaması, Esin Yükseközcan’ın 200 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 2 milyon TL kefalet senedi imzalaması, Rasim Tikveşli, Asım Asilkan, Berkay Bozkurt, Günay Bilgin’in 100 bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, ıspat-ı vücut yapmalarına ve tüm zanlıların birer milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.