Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilmesi, 6 ayda bir hesaplanarak devlet çalışanlarının maaşlarına konsolide edilen hayat pahalılığı ödeneğinin asgari ücrete de yansıtılması gerektiğini savundu.

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesinin, herhangi bir tartışmaya veya işçinin hakkının gasp edilmesine mahal vermeden tüm artışlardan etkilenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Erşangil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun “Asgari ücret bahane edilerek patrona nasıl kolaylık sağlarım komisyonuna dönüştüğünü” de ileri sürdü.