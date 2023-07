Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Yılan hikayesine dönen Yeni Ercan nihayet dün mutlu sonla hayat buldu…

13 Yıllık bir sürünmeden sonra Erdoğan talimat verip son noktayı koyunca Emrullah

Turanlı’nın da inadı kırıldı!

Gerçekten de turizm ülkesi için olması gereken oluyor…

Ama biraz aceleye geldiği de aşikar!

Eski Başbakanlardan Ersan Saner dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı

yürütüyordu…

Yeni Ercan’da da payı çok büyük!

Dünkü açılışa davet edilmediğini duyduk…

Artık protokol listesini kim hazırladıysa biz bunun adına vefasızlık diyoruz!

Gerçekten de çok ayıp etmişler…

Siyasette vefa olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu!

…

Daha önceki etkinliklerde Emrullah Turanlı, Erdoğan’a en yakın yerlerde pozisyonunu alırken dünkü açılış töreninde hayli uzakta bir yer seçmiş ya da kendisine orası gösterilmişti…

Kendisine kalsa Yeni Ercan kesinlikle daha birkaç yıl açılmaz, Turanlı’nın şımarıklığı devam ederdi ama bu kez Erdoğan’ın hem de canlı yayında talimat vermesi nedeniyle kaçamadı!

Biz Turanlı düşmanı değiliz zira onun da haklı yönleri olduğunu çok iyi biliyoruz…

Kendisine verilme sözü veren arazi örneğin…

Burada güneş panelleri kurup elektrik masraflarını düşürecekti!

İmza attıkları halde hükümetler bunu başaramadı, zira arazi askeri bölgedeydi…

Bir de özel güvenlik meselesi var!

Burada 150 kadar güvenlik görevlisi bulundurulması şartı var…

Yani hem devlet hem de Turanlı bildiğimiz kadarıyla imzalarına sadık kalmadılar!

Turanlı sırf bu yüzden açılışı erteledikçe erteledi…

Devletten 300 Milyon TL kadar para talep etti!

Verildi ya da verilmedi onu da bilemiyoruz, çünkü bizde genelde bu işler perde gerisinde hallediliyor…

Hatta telefon talimatlarıyla!

…

Yeni Ercan’ın açılış sürecinde Türkiye kanadı sürekli olarak uluslar arası uçuşlara uygun bir terminal ve pistten bahsettiler…

Daha geniş gövdeli ve büyük uçaklar!

Artık bunu nereye çekerseniz çekin…

Bu uçaklar nereden gelecekler!

Bu şartlarda yıllardan beridir olduğu gibi bundan böyle de gelemeyecekleri kesin…

Tabi ki bizim bilmediğimiz başka şeyler varsa!

BM Güvenlik Konseyi’nin iki maddesi ortada duruyor…

Şimdiye kadar hep dünya 5’den büyüktür dedik de bunun gerisi gelmedi!

Yaşanan son gelişmelerde de Türkiye’nin AB’ye yakınlaşması da ortada…

Haliyle soruyor insan;

Çok yakında Türkiye’nin AB üyeliği müjdesini alır mıyız diye…

Olur mu olur!

Bu da direkt olarak KKTC’yi de etkiler ve bambaşka zeminlere yeni kapılar açılır…

Yeni Ercan da buna hazır bekler!

Geniş gövdeli uçakların inebilmesi için başka bir gerekçe şimdilik göremiyor, düşünemiyoruz…

Allah duysun, ne diyelim!

…

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada dedi ki;

Bize yapılan haksızlıklara artık son verin…

Pardon da hangi haktan hukuktan bahsediyoruz burada!

2004’de referanduma sunulan Annan Planı üzerinden 19 sene geçti…

Türkiye bizi evet deyin dedi, öyle yaptık!

Rumlar hayır derse, kapı kapı gezip KKTC’nin tanınmasını isteyeceklerini söylediler, ne yazık ki bu gerçekleşmedi…

Hem Türkiyeli hem de KKTC’li yönetimler uyudu!

Bir arpa boyu yol alınmadı…

Onun için bu konuda haktan bahsetmek biraz garip olur!

Hakkımızı savunamadığımızı söylerlerse çok daha inandırıcı olurlar…

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Ercan açılış töreninde projeyi başlatan bakan olan Ersan Saner’in davet almaması protokol skandalı olarak değerlendirildi. Hadi bu başkasının aklına gelmedi ama sizin muhakkak gelmeliydi. Yok listeyi eğer siz belirlemediyseniz o da bambaşka bir mesele değil mi?

…

Sayın Ünal ÜSTEL, 20 Temmuz’u da geri bıraktığımıza göre artık kabine konusunda tüm gözler bugünden itibaren sizin üzerinizde olacak. İnsanlar değişecek diyor başka bir şey demiyor, bir an önce karar verin ki onlarda kurtulsun siz de…

…

Sayın Tufan ERHÜRMAN, dünkü Ercan açılış törenine katılım göstermeniz bazı partililerinizin tepkise neden olsa da kamuoyunun çoğunlu memnuniyetle karşıladı. Demek ki doğru yoldasınız böyle zamanlarda üç maymunu oynamak en doğru seçenektir…

…

Sayın Metin FEYZİOĞLU, Yeni Ercan’ın dünkü gün açılmasında en büyük payın sahiplerinden biri de siz oldunuz. İşin başında eğer durup denetleme görevini yapmasaydınız kesinlikle bazı sıkıntılar yaşanabilirdi, emeğinize sağlık…

…

Sayın Hasan TAÇOY, bakanlıktan her an istifa edebileceğinizi açıklamanız satrançtaki hamlelerden birisi olarak yorumlandı. Umarız Ünal bey bu hafta içinde sizinle görüşmeyi ihmal etmez ve her hangi bir tatsızlık yaşanmaz.

…

Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, Kıb-Tek eski yönetim kurulu başkanı olarak kurumun gizli ortakları konusundaki açıklamanız hayli manidar karşılandı. Vatandaş diyor ki, madem ki böyle bir tespitte bulundunuz, kurumun başındayken niye onları deşifre edip gün yüzüne çıkarmadınız, haksız da olmasalar gerek değil mi?

…

Sayın Ersan SANER, projenin ilk mimarı olarak Ercan açılışında davet almamanız tamamen protokol skandalından başka bir şey değildir. Bu arada protokol listesini kim, hangi kriterlere göre belirledi küçük bir araştırma ile ortaya çıkarabilirsiniz.

…

Sayın Hasan SADIKOĞLU, bölge sahilindeki karavanları kaldırmanız yönündeki açıklama ile karavancılar büyük endişe içine girdiler. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çoğunluk artık tatil yapamaz oldu, kararınızı bir kez daha gözden geçirmekte yarar görüyoruz…

…

Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, uzun bir aradan sonra hem de istikrarsızlık konusunda paylaşımınız artık sizin de çileden çıktığınızın mesajı olarak değerlendirildi. Bir de düşünsenize asgari ücretle hayatta tutunma mücadelesi verenler acaba hangi ruh hali içindedir…

…

Sayın Çağlayan CESURER, sendika olarak sadece konuşup ama ayakta uyuyunca imzalar atıldı ve bundan böyle de artık tren kaçmış oldu. Siz asıl çok yakında olacak gelişmelere hazır olun, dudak uçuklatacak cinsten olacak diyorlar…

…