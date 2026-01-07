Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede sürekli tehdit alan çok sayıda insan ve işletme olduğuna dikkati çekerek, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündeminin bu konu olacağını belirtti.

Bir oto galerideki kurşunlama olayıyla ilgili yakalanan zanlının mahkemede “annemi aramak istiyorum” diyen 17 yaşında “bir genç/bir çocuk” olduğuna işaret eden Erhürman, olayın arkasında ise ciddi bir suç organizasyonu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, zanlının kısa sürede yakalanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirip, Polis Teşkilatı’nı kutladı ve saldırıda yaralanan iki kişiye de acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, kamuoyunda suç işlemek amacıyla ülkeye gelenlerin girişlerinin neden engellenemediğini işaret etti. Erhürman, kullanılan silahların ülkeye nasıl girdiğine, bu konulardaki zaafların neden giderilemediğine ve ilgili başka pek çok konuya dair birçok soru bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var. Bu sorulara bir an önce yanıt üretmek ve gerekeni yapmak yükümlülüğü altındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündeminin bu konu olduğunu vurguladı.