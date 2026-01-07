KKTC’de geçen hafta 59 trafik kazası meydana geldi, 18 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 29 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede ülkede 59 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 11’si yaralanmayla ve 48’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 16, dikkatsiz sürüş 14, kavşakta durmamak 13, yakın takip 10 ve diğer etkenler 6 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 3 milyon 122 bin 17 TL olarak hesaplanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle aktarıldı:

“Lefkoşa 19, Gazimağusa 18, Girne 13, Güzelyurt 3 ve İskele 6.”

-Denetimlerde bin 805 rapor, 211 araca men, 11 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, bin 805 araç sürücüsü ceza aldı, 211 araç trafikten men edildi ve 11 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat 764, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 131, muayenesiz araç kullanmak 80, trafik levha ve işaretlerine uymamak 118, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 19, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 61, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 61, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 42, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 57, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 40, dikkatsiz sürüş 33, tehlikeli sürüş 10, trafik ışıklarına uymamak 6, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 11, yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak 7, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 14, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 1 ve 411 diğer trafik suçları."