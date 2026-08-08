Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümü nedeniyle Erenköy’de tören düzenlendi.

Erenköy Şehitliği’nde sabah saat 10.00’da başlayan törende, direnişinde şehit düşenler anıldı. Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.

Törende daha sonra katılımcılar şehit kabirlerine çiçek bıraktı, dua okundu.

Tören, direnişte silah sevkiyatı yapan bereketçileri konu alan bir canlandırma icraa edilemsi ardından, bando dinletisi, müze gezisi ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Salih Saner’in konuşmalarıyla son buldu.

- Şehitlik Özel Defteri imzalandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şehitlik Özel Defteri’nde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz şehitlerimiz; Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümünde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum.

Henüz çok genç yaşlarda, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve onurunu korumak uğruna ortaya koyduğunuz eşsiz mücadele, bugün de bizlere ilham vermeye ve yol göstermeye devam etmektedir.

Sizler, Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşayabilmesi için en büyük fedakârlığı göstererek canınızı ortaya koydunuz. Kıbrıs Türk halkı, sizlerin ve kahraman gazilerimizin verdiği mücadeleyi her zaman saygı ve minnetle hatırlayacaktır.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, emanet bıraktığınız değerlere sahip çıkmak ve çocuklarımıza barışın, adaletin ve güvenin hâkim olduğu bir gelecek bırakmak için aynı kararlılıkla çalışmaktır.

Mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması ve halkımızın onurlu bir yaşam sürmeye devam etmesi içindir.

Sizleri sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

- Kılınç

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç da Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Türk Milleti’nin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz; Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin destanlaştığı bu topraklardaki haklı mücadelenizde canlarınızı feda ederek en yüce mertebe olan şehitlik makamına ulaştınız. Bugün hatıralarınızı yaşattığımız Erenköy Şehitliği’nde manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Bundan tam 62 sene önce sayıca üstün olan düşman kuvvetine karşı imkânsızlıklar içerisinde eşsiz cesaret, fedakârlık ve kahramanlıklarla verdiğiniz direnişte Kıbrıs Türkü’nün namusunu, şerefini, haysiyetini ve istiklalini korudunuz.

Sizlerden aldığımız güçle, vatanımızı korumayı, cumhuriyetimizi yüceltmeyi ve milli değerlerimize sahip çıkmayı, kanımızın son damlasına kadar şanlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmayı en büyük görevimiz olarak kabul ediyor; emanetiniz olan bu topraklara cansiperane sahip çıkarak Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha saygın bir konuma taşımak için azimle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Erenköy Direnişi’nin 62'nci yıl dönümünde Kıbrıs Türkü’nün istiklâli ve bekası için, bayrak ve vatan uğruna şehit olan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, mücahit ve mücahidelerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

- Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ise; Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Erenköy Şehitleri, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde destanlaşan Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümünde, başımız dik; kalbimiz minnet ve gururla dolu olarak manevi huzurunuzdayız.

Fedakâr Erenköy halkı ile vatan savunmasına tereddüt etmeden koşarak eğitimlerini ve geleceklerini geride bırakan Kahraman öğrenci mücahitlerimiz, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen mukaddes topraklarımız uğruna canlarını ortaya koymuş; üstün cesaretleri, sarsılmaz inançları ve eşsiz fedakârlıklarıyla Erenköy'ü geçilmez bir kale hâline getirerek omuz omuza sergiledikleri direnişi ölümsüz bir destan olarak tarihe yazdırmışlardır.

Erenköy'de yükselen direniş ruhu, Kıbrıs Türk halkının esarete asla boyun eğmeyeceğini; egemenliğinden, hürriyetinden ve vatanından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Aziz hatıranızdan aldığımız güç ve ilhamla, bizlere emanet ettiğiniz aziz vatanımızı, devletimizi ve milli değerlerimizi aynı inanç, cesaret ve kararlılıkla sonsuza kadar koruyacağımıza ve uğruna can verdiğiniz mukaddes davadan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimize manevi huzurunuzda söz veriyoruz.

Bu anlamlı günde; Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, vatan uğruna canlarını feda eden başta siz Erenköy Şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz hatıraları ve eşsiz fedakârlıkları önünde saygıyla eğiliyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyoruz. Ruhlarınız şad, mekânlarınız cennet olsun.”