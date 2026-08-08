Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, “Erenköy, bu toprakların ebediyen bizim olduğunun, Kıbrıs Türk halkının vatanına vurduğu silinmez mührün vücut bulmuş halidir.” dedi.

Öztürkler, 8 Ağustos Erenköy direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında 8 Ağustos 1964’ün, bir milletin varoluş iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı gün olduğunu vurgulayan Öztürkler, şöyle devam etti:

“1964 yılının o zorlu günlerinde, çoğu üniversite sıralarından kalkıp vatan savunmasına koşan 500’ü aşkın Kıbrıslı Türk genci mücahitlerle omuz omuza Erenköy’de destan yazmıştır. O gençler ki sıcak yataklarını, rahat yaşamlarını ve gelecek hayallerini geride bırakmış; açlığı, susuzluğu, yokluğu ve ölümü göze alarak tek yürek, tek bilek olmayı seçmiştir. Çünkü söz konusu vatansa, geride kalan her şey onlar için teferruattı.

Karadan ve denizden Rum-Yunan güçlerinin kuşatması altında kalan Erenköy’de, denizden ve yüksek tepelerden gelen yoğun top atışları, makineli tüfeklerden yağan kurşunlar halkımızı yolundan döndürememiştir"

Vatan toprağını gerektiğinde kanlarıyla sulamaya yemin eden kahramanların şahadete yürüdüğünü, gazi olduğunu; ancak davalarından, bayraklarından ve hürriyetlerinden asla ödün vermediklerine işaret eden Öztürkler, "O gün bir avuç kahramanın yüreğinde yükselen direniş ruhu, bugün yüz binlerin taşıdığı milli iradeye dönüşmüştür. Erenköy, Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmeyeceğinin ve bu topraklardan vazgeçmeyeceğinin tarihe vurulmuş mührüdür.” dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler, Erenköy semalarında halkın yardımına koşan, bu uğurda Şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’e de ayrı bir sayfa açmak gerektiğine işaret ederek, Türk havacılık tarihinin ve Kıbrıs Türk halkının gönlünde ebedîleşen kahramanlardan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Rumların esareti altında gördüğü ağır işkencelere rağmen davasından, vatan ve bayrak sevgisinden tek bir adım dahi geri atmadığını ve şehadete yürüdüğünü kaydetti.

Öztürkler, Topel'in aziz hatırası ve gösterdiği eşsiz kahramanlığın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında daima yaşayacağını belirterek, “Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” dedi.

“Görevimiz; kanla, canla ve fedakârlıkla bizlere bırakılan bu kutlu emanete sahip çıkmak, devletimizi, bayrağımızı ve vatanımızı sonsuza kadar yaşatmaktır.” diyen Öztürkler, Erenköy şehitleri, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve ebediyete intikal eden tüm mücahitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.