Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 1964 Şanlı Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş iradesinin tarihe kazınmış en şanlı destanlarından biri olduğunu söyledi.

KIBTES Başkanı Kemal Baş, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Erenköy’ün Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale’si; özgürlük uğruna ödenen bedelin ve teslim olmayan milli iradenin sembolü olduğunu kaydetti.

Baş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Türkiye’den ve İngiltere’den Erenköy’e koşan gençler, kalemlerini bırakıp vatan için silaha sarılmış; bir neslin fedakârlığını, cesaretini ve ‘Varım, var olacağım’ kararlılığını tarihe mühürlemiştir. Erenköy, bu yönüyle Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale’si; özgürlük uğruna ödenen bedelin ve teslim olmayan milli iradenin sembolüdür.

8 Ağustos’un aziz hatırasında, Erenköy’de can veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Onların bıraktığı miras; tarih bilinci, vatan sevgisi ve özgürlük iradesidir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımak, Kıbrıs Türkü’nün geçmişine olduğu kadar geleceğine de sahip çıkmaktır. Erenköy’de yazılan destanı gururla selamlıyor, tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun diyoruz.”