07.08.2026 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Aziz DURMAZ (E-55), 60 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HK 939 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Çanakkale Göleti yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak iki metre derinliğindeki banket içerisinde takla atarak durmuştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aziz DURMAZ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ omuz, kaburga ve belinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.