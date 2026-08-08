Ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 14 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.