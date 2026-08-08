Demokrat Parti (DP), “Kıbrıs’ta çözümün; iki halkın barış içinde özgürce ve demokratik yönetimlerle, yan yana yaşamasından geçtiğine” işaret etti.

DP Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Çeliker, Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Çeliker, Kıbrıslı Rumların mevcut durumdan rahatsız olmadığını, ancak Kıbrıslı Türklerin bugünkü fiili durumdan rahatsız olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin ambargolar ve kısıtlamalar altında var olmaya çalışırken, KKTC’nin varlığının Kıbrıslı Rumları rahatsız ettiğini, ancak karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün de Rum liderliği tarafından engellendiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin tek istediğinin, kendi vatanlarında, hür, özgür, birer dünya vatandaşı olarak tüm komşuları ile iyi ilişkiler ve huzur içinde yaşamak olduğunu ifade eden Çeliker, ambargoların insanlık mantığına aykırı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkünün, uluslararası spor yapamayan, çok kısıtlı ticari ilişkiler yürütebilen ve kendi kendine yeterli olmaya çalışan bir halk olduğuna dikkat çeken Çeliker, 1963’ten beridir iki toplumun görüştüğünü ama sonuca ulaşamadığını belirtti. Çeliker, bu süreçlerden zarar görenin Kıbrıs Türk halkı olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı artık bu uzayan görüşme süreçlerinden yorulmuştur, bıkmıştır.” diyen Çeliker, artık değişik siyasi uygulamalara geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının barışçıl ve pozitif tavrını bozmadan uluslararası arenada kendisini anlatmak, bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önemi dünyaya anlatmak için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile birlikte seferberlik başlatması gerektiğini ifade eden Çeliker, “Kıbrıs’ta çözüm, iki devletin yan yana ve çeşitli iş birlikleri ile, karşılıklı yaratılan menfaatlerden eşit yararlanarak, özgür ve güven içinde yaşamaları sağlanarak elde edilebilir.” dedi.

1958’lerden beri tüm özgürlükleri kısıtlanan, öldürülen, göçmen edilen Kıbrıs Türk halkının kaderinin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Çeliker, “Kıbrıs’ta çözüm, iki halkın barış içinde özgürce ve demokratik yönetimlerle, yan yana yaşamasından geçer. İki halk, birbiri ile dayanışmalı, her çeşit iş birliği yapmalı, ortak ticaret yapmalı, ortak yatırımlar yapmalı, birbirleri ile başlayarak tüm dünya ile sportif, kültürel ve sosyal bağlar oluşturabilmeli, kısacası Kıbrıs Türk halkı da insanca yaşayabilmelidir.” ifadelerini kullandı.