07.08.2026 tarihinde, saat 23.45 sıralarında, Gönyeli’de sakin Abdelhakam Eıdrıs AWADELKARIM AATIF (E-24) ölmek kastı ile intihara teşebbüs etmiş ve akabinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Adı edilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen 08.08.2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.