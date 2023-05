Levent Özadam - Mesaj Kutusu

Millet İttifakı için Kılıçdaroğlu yanlış isimdi defalarca yazdık…

Hayli tepki de aldık!

Bizim siyasi duruşumuzu bilenler hep çeşitli sorular yönelttiler…

Onlara dedik ki;

Siyasi duruş başka bizim meslek bambaşka…

Gidip oyunu istediğin bir adaya verip demokratik hakkını kullanırsın ama olay gazeteciliğe gelince doğru neyse onu yazacaksın!

Seçim sürecinde Türkiye’deki medyanın çirkin yüzünü hep birlikte gördük görmeye devam ediyoruz…

Karpuz gibi ikiye bölünmüşler!

Siyasilerden çok daha siyasetçi haline gelmişler…

Bunların yazdıklarına ve söylediklerine inanmak saflıktan öte bir şey değildir!

…

Türkiye şimdi ikinci tura hazırlanıyor…

İlk turda farklı kazanacağız diyen Kılıçdaroğlu ve destekçileri geride kalınca şimdi ikinci tur için referandum demeye başladılar!

Erdoğan gitsin de gerisi önemli değil diyorlar…

Ama gelince ne yapacaklarını söyleyemiyorlar!

Seçim sürecinde içi dolu tek bir söz bile veremediler…

Aynı terane şimdi de devam ediyor!

Peki biz bunları yazıyoruz diye AK Parti’ye mi destek veriyoruz?

Kesinlikle hayır…

Ama ortadaki gerçekleri de an be an görüyoruz!

Ak Partiler Kıbrıs’ta bile ikinci tur için yoğun bir çalışma içine girdiler ama CHP halen ortalıklarda yok…

Hem de ilk turda burada kazandıkları halde!

İkinci turda ilk turdaki oyları kaybederlerse hiç şaşırmayın…

…

Hafta sonu kayınvalide ile birlikteydik…

İlk turda oy kullanmamış!

Ama şimdi çok daha önemli ya oy kullanmadığını hemencecik öğrenivermişler…

Bizim yanımızda bile onlarca telefon aldı!

Tek Allahın kulu bile Kılıçdaroğlu’na oyunu vermesini istemedi…

Çünkü burada örgütlenmeleri filan yok!

Peki Ak Parti öyle mi?

Gelen telefonlardan enterasan olanı en yakın komşularından geldi…

Kadın telefonda diyor ki;

“Komşum eğer ikinci turda Erdoğan’a oy vermezsen küserim…”

Vallahi de billahi de böyle söyledi, çünkü bizzat duydum!

O da gitti dün Erdoğan’a mührü vurdu…

Seçimler böyle bir şey;

İlgi ister alaka ister, çalışma ister…

Bu arada aileden hemen herkes aradı kime verelim diye sordu!

Kendi anamız da dahil kimseyi yönlendirmedik…

Bunu iradeye saygısızlık belleriz biz!

…

Bir de yurt dışında seçmenlerin oy kullanma meselesi var…

Buna da kesinlikle karşıyız!

Bir ülkede yaşayan ve vatandaş olan birisi niye yaşamadığı ülkede oy kullansın ki?

Hadi yerel seçimleri filan anlarız da yeni hükümeti belirmek için oy kullanmak da neyin nesi işte onu anlayamayız…

Bu da bize göre seçim olan ülkedeki insanların iradesine saygısızlıktan başka bir şey değildir!

Ama kimin umurunda?

Yat diyorlar yatıyoruz kalk diyorlar kalkıyoruz…

Demokrasi ayaklar altında ezilip büzülüyor kimsenin umurunda bile değil!

Ankara Kulisleri…

Seçimin anahtarı küskünlerin elinde

20 Mayıs Cumartesi 2023

8 gün sonra yapılacak ikinci tur seçimde oy kullanmayan milyonlarca seçmeni sandığa gitmeye ikna eden ve geçersiz oyları kendi lehine çevirebilen kazanacak…A+

14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'de yaklaşık 6 milyon 700 bin kişi sandık başına gitmezken, geçersiz oylar da bir milyonun üzerinde çıktı. İlk turda Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı ise yaklaşık 2,5 milyon.

Bu rakamlar göz önüne alındığında öncelikli hedef küskünler olacak.

19 İLDE KATILIM DAHA AZ

Seçime katılım oranının genel ortalamanın altında olduğu 19 il bulunuyor. Bu illerin 14'ü, Kılıçdaroğlu'nun ilk turu önde bitirdiği iller.

1 milyondan fazla oy kullanmayan seçmenle İstanbul başı çekiyor. Bunu Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Adana gibi büyükşehirler izliyor.

GEÇERSİZ OYLAR DOĞU'DA

Birçok sebeple geçersiz sayılan oylar da seçim sonucunu etkileyecek boyutlarda. İlk turda geçersiz oy kullananların oranının. en yüksek olduğu yerler sırasıyla Ağrı, Bingöl, Van, Muş, Iğdır, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adıyaman Ardahan, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt.

…

Sinan Oğan’dan 11 maddelik paylaşım

Seçime 7 gün kala Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden 11 maddelik bir paylaşıma imza attı. Oğan'ın paylaşımına 'Oangeliyor' ve 'Pazartesi' etiketlerini eklemesi dikkat çekti. Sinan Oğan'ın 11 maddeye yer verdiği paylaşımı şöyle:

"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi "dikkate almak istemeyen", "saymaya gerek görmeyen" siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifaka da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

Bizi izlemeye devam edin."

…

Sayın Mehmet HARMANCI, Ledra Palas yakınındaki hayli de isim yapmış olan bir cafenin bahçesine izinsiz yapı, park alanına yine izinsiz merdiven yaptığını biliyor muydunuz? İlgili arkadaşlara bir talimat verin bakalım bunlar için kimden ne zaman izin almışlar?

…

Sayın Fikri ATAOĞLU, aynı cafede haftanın en az 4 günü ses limitlerinin yüksek oluşundan dolayı bölge insanının hayli rahatsız olduğu Çevre Dairesi ekiplerinin ise nedense burasının işletmecisine bir türlü işlem yapmadığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. Bu arada dairedeki arkadaşlar da araçları için yakıt olmadığından şikayet ediyorlarmış haberiniz olsun istedik!

…

Sayın Çağlayan CESURER, sendikanızın önceki yönetiminin karar defterinin hala kayıplarda olduğu ve sizin de konuyu yargıya taşımamanızdan ötürü gelen şikayetler epey yoğunlaşmaya başladı. Bunun için geçerli bir nedeninizin olup olmadığı tartışılıyor!..

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, öğrenci bursları son 3 aydır hesaplara yatmıyor ve en fazla da dar gelirli aileler bundan olumsuz etkileniyor. Maliye Bakanı arkadaşa bir zahmet iletin de ilgileniversin. Hem veliler hem öğrenciler hayli kızgın mesajlar göndermeye başladılar!

…

Sayın Faiz SUCUOĞLU, son haftalarda siyasi kulis ve ziyaretleri bir hayli artırdığınız ve ekibi de genişlettiğiniz konuşuluyor. Hele bir Türkiye’deki seçimler sonuçlansın da ondan sonra siyasette ki ateş bizde de muhakkak artacaktır değil mi?

…

Sayın Redif NUREL, kamuda rüşvetsiz hiçbir şey dönmüyor şeklindeki açıklamanız hayli manidar karşılandı. Bir de böyle bir açıklamayı isim deşifre ederek yapsanız güzel bir amme hizmeti gerçekleştirmiş olacaksınız ama nedense hemen herkes lafı ortaya atıp sonra geriye çekiliyor…

…

Sayın Serdar DENKTAŞ, Türkiye’de ikinci turu yapılacak olan seçimlerde hangi adaydan yana tavır koyduğunuzun tartışılıp çeşitli yorumlar yapıldığını biliyor muydunuz? Bakalım bu konuda bir yorum yapacak mısınız yoksa duymamazlıktan mı geleceksiniz?

…

Sayın Menteş GÜNDÜZ, YDÜ koordinatörlük göreviniz hayırlı olsun. İyi bir kaptan her sektörde başarılı olmasını bilir değil mi? Bu arada siyaseti bırakmadığınız sadece kısa bir ara verdiğiniz konuşuluyor, hayırlara vesile olsun artık…

…

Sayın Sami ÖZUSLU, görülen o ki partinizin en iyi adayı olarak anılıyorsunuz zira destek vermeyen neredeyse yok gibi. Bu seçimlerde en fazla yine sol kesim adayları en büyük rakibiniz olacak umarız vakit geç olmadan akil insanlar devreye girer de ortak paydada buluşulur…

…

Sayın Ali BATURAY, Bağımsız Kıbrıs olarak yeni transferlere hazırlandığınız ve yakında sürpriz isimleri kadroya dahil edeceğiniz söyleniyor. Maaş ve özlük haklar konusunda aman dikkat zira çık meslektaşımız hala bunun bedelini ödüyor!