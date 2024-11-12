Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, havaalanında bir şahsa ait para cüzdanıyla birlikte toplam bin ABD Doları, 100 Euro ve 4 bin TL nakit parayla muhtelif kartlar çalan S.N.K. (E-73) tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da, saat 17.00 sıralarında evinde polis ekipleri tarafından arama yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde iki banknot bulunan F.K. (K-23) tutuklandı.

-İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen dört kişiyi tutuklandı.