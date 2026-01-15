(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Mesut Korol yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlının 11 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan kale 8 bölümünde x-ray cihazından geçerken çantasında mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, çantada bulunan 5 adet 45 kalibrelik 22 mm mermilerin emare alınırken, zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının 10 Ocak 2026 tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde bir günlüğüne KKTC’ye geldiğini, gelirken mermileri çantasında unuttuğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, yapılan balistik inceleme sonucu mermilerin herhangi bir suçta kullanılmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Bir anlık dalgınlığıma geldi, hayatım mahvoldu” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.