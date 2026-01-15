(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Precilia Mata Mubıayı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Yekli olguları aktardı. Polis, 11.01.2026 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Lefkoşa’da, Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği ekiplerinin devriyede oldukları bir esnada yapılan muhaceret soruşturmasında Precilia Mata Mubıayı'nın 29.11.2020 tarihinden itibaren 1869 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC' de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde zanlının ihracıyla ilgili gerekli yazışmaların yapıldığını ancak onay beklendiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.