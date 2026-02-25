(Kamalı Haber) - Gönyeli'de meydana gelen "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklanan doktor Tuna Ertürk mahkemeye çıkarıldı. Hemşire eşi Nilüfer Ertürk ise suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldı.

Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Alperen Asena mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21.02.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide Ortaköy'de bir dairede yasadışı olarak botoks işlemleri yapıldığının öğrenilmesi üzerine görevli bir ekip tarafından mahkemeden temin edilen arama emri ile bahse konu ikametgaha gidildiğini söyledi. Polis memuru, ikametgahı kirasında bulunduran Tuna Ertürk ile eşi olan Nilüfer Erturk'ün huzurunda 16.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen arama neticesinde Tabipler Birliğine üye olmadan Botoks işleminde kullanıldığı tespit edilen 2 adet ailene boo marka dolgu ilacı, 2 adet Revive marka gençlik aşısı, 1 adet serum sıvısı, 11 adet serum suyu, 3 adet şırınga, 1 adet institutebcn marka gençlik ilacı, 2 adet Masport marka botoks çözeltisi, 2 adet Lidon, 1 adet Muchcaine marka uyuşturma spreyi ve 1 adet randevu defteri tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Tuna Erturk'ün mesele ile ilgili olarak suçunu kabul eder niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini, Türkiye'de ikamet ettiğini, doktor olduğunu KKTC'ye gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlı işe eşinin mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada Nilüfer Erturk'ün suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Tuna Erturk'ün Türkiye’de ikamet ettiğini, KKTC’ye turist olarak geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Tuna Erturk'ün davasında hazır olması maksadı ile 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.