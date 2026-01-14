KKTC’de son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 10 kg ile Taşkent ve Ziyamet’te kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Taşkent, Ziyamet 10, Alevkayası 7, Karaoğlanoğlu, Boğaz, Alayköy 6, Alsancak, Beylerbeyi, Gönyeli, Kozanköy 5, Selviltepe, Serdarlı, Lefkoşa, Ercan, Türkeli 3”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.