Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Ekim, 2016 tarihli bir haberden alıntı…

Dönemin Türkiye Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan temel atma töreninden sonra açıklama yapmış;

Yeni terminal binası 20 ay içinde hizmete açılacak diye…

Bizim dönemin bakanı Kemal Dürüst de yine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile diğer bakanlara şükranlarını sunmuş!

Peki Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı ne demiş;

Önlerine bir takım sorunlar çıkarılmış ama sorunlar aşıldığı için projeye hız kazandırılmış falan filan…

7 Yıl önceki bir haberden bahsediyoruz!

Zina bunun daha da öncesi var…

Dönemin hükümeti 13’ncü maaşları ödemek için Ercan’ı Emrullah Turanlı’ya vermişti!

Bunca yıl oldu adam hala binayı bitiremedi!

Bitiremediği gibi zarar ettim diyor başka bir şey demiyor…

…

İstanbul Havalimanı ise bizim Ercan’dan çok sonra başladı ama 5 yıldır hizmet vermeye devam ediyor…

Sorgulanmayan tek şey bu!

Yıllardır tarih veriyorlar ama bir türlü açamıyorlar…

Çünkü hesap sormak gibi bir becerileri yok!

Bunun da tek gerekçesi var, Emrullah kendini bizim devletin çok üzerinde görüyor…

Adamın astığı astık kestiği kestik!

Yine yıllar önce KKTC’deki siyasiler kucağımda dedi, kimsenin gıkı bile çıkmadı…

Ne demek siyasiler onun kucağında!

Resmen kucağa oturttum diyor…

Kimse itiraz etmediğine göre elbette doğrudur!

Bizim siyasiler bu kadar mı omursuz yani…

Emrullah’ın kucağında olmak da ne demek!

Kucağa oturduktan sonra neler olur hiç mi aklınızdan geçmiyor?

Belli ki kucakta olmaktan hayli mutlu ve mesutlar…

O zaman devam etsinler kucakta kalmaya!

…

Son bombayı Erhan Arıklı patlattı…

Yeni Ercan Terminal binasında gümrük ve polis binaları yokmuş!

Bunu da çok dert etmemek gerek çünkü yine Bakan Arıklı’ya göre iyi niyetli yanlışlıkmış bunlar…

Güler misiniz ağlar mısınız artık buna da artık siz karar verin!

Yahu böyle iki stratejik bölümün olmamasıyla iyi niyetin ne alakası var…

Biz ada ve turizm ülkesiyiz!

Yılda iki milyon turist bekliyoruz…

Ama gümrük ve polise yer verilmemiş!

Bakın bir ayrıntı verelim hem size hem Arıklı’ya, çünkü o da yanlış biliyor…

Projede hem gümrük hem de polis bölümü var!

Biraz araştırsa o da anlayacak…

Burada soru şudur;

İki önemli bölüm projeden niye çıkarıldı?

Hadi bunun peşine düşün şimdi…

Yani projede vardı ama yapılmadı!

Çünkü Emrullah maliyetten düşsün diye yapmadı…

İyi niyet de ne demekmiş Allah aşkına!

…

Taşyapı’nın patronu yıllardan beridir Ankara’yı da arkasına alarak Kıbrıs Türk halkı ve siyasetçisi ile dalga geçmiştir…

Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemiştir!

Siyasetçiyi kucakta oturan bir meta olarak görmüş ve göstermeye çalışmıştır…

Ercan’dan milyonlar kazandığı halde kazanmadım algısı yaratmaya çalışmıştır!

Devlete olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemiş, af üstüne af dilenmiş ve kabul görmüştür!

Bizim pısırık siyasiler olduğu müddetçe de hiçbir şey değişmeyecek aksine daha kötü olacaktır…

Böyle bir zatı muhterem daha fazla değer görmemeli aksine yargının önünde hesap vermelidir!

Bu tabi ki normal devletlerde olan ve görülen bir şeydir…

Lütfen yazın bir kenara;

20 Temmuz tarihi de es geçilerek bu kez 15 Kasım denilecektir…

Demedi demeyin olur mu!

Ankara Kulisleri…

“Önce İstanbul’u kazan…”

Seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP'de değişim talebi her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun çıkışları sonrası CHP kulisleri hareketlendi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun seçimlerden sonra 3 kez görüştüğü ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında çok özel kulis bilgileri paylaştı.

"Özgür Özel aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli"

Kılıçdaroğlu, sadece İmamoğlu ile değil 'değişim' diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüşmüştü. Peki Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için ne düşünüyor? Küçükkaya, bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığından istifa etmelidir. ikisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor."

Özgür Özel'den yanıt

Özgür Özel'den bu sözlere yanıt geldi. Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisini aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım' dedi. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce İstanbul'u kazan

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday mı olmak istiyorsunuz İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP'liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz."

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Ercan yeni terminal binasının projelerine bakarsanız gümrük ve polis bölümlerinin de olduğunu rahat bir şekilde göreceksiniz. Önemli olan bu bölümlerin niye projeden çıkarıldıklarından başka bir şey değildir. Bu arada 20 Temmuz tarihi konusunda da söz vermeyin bu iş kesinlikle 15 Kasım’a kadar gider…

…

Sayın Mehmet ÇETEREİSİ, hayvancılar birliği yönetim kurulu üyesi olarak alan alır alamayan aç kalır yönündeki açıklamalarınız sadece kamuoyunda değil meslektaşlarınız arasında da tepkiyle karşılandı. Sahi siz o makamda sadece hayvancıların haklarını savunmak için de oturuyorsunuz?

…

Sayın Zeki ZİYA, sizin uçak şirketinin merkeziyle bir konuşun ki uçaklarda yapılan anonslarda burası Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti değil. Hoş mecazi anlamda doğru olabilir ama yine de anons yapan arkadaşları uyarmakta yarar görüyoruz…

…

Sayın Ali BAŞMAN, özellikle kadın seçmenlerin sizi yan profilden Atatürk’e benzettiklerini biliyor muydunuz? Seçimlerde bu avantaj olur mu bilemeyiz ama benzetilmek bile büyük onur olsa gerek değil mi?

…

Sayın Cem DANA, yerel seçimlerde olduğu gibi ara seçimlerde de parti içi muhalefetin dozunu bir hayli artırdığınız dikkatlerden kaçmıyor. Biraz daha böyle devam ederseniz bu kez tamamen aforoz edilme gündeme gelebilir haberiniz olsun istedik…

…

Sayın Meriç ERÜLKÜ, geri sayım başladı ve artık sandık gününe sadece 5 gün gibi kısa bir zaman kaldığına göre şu çeteler ve şahısları deşifre etmeyi hala düşünmüyor musunuz? Bu konuda verdiğiniz sözü tutabilirseniz kazanma şansınız çok olmasa bile bir dahaki seçimlere iyi bir yatırım yapmış olursunuz…

…

Sayın Süleyman ULUÇAY, belediye çalışanlarının yatırımlarının yapılması kararı hem çalışanlar hem de aileleri arasında memnuniyetle karşılandı. Bir de esnafa olan borçları yapılandırabilirseniz büyük bir amme hizmeti yapmış olacaksınız. Hadi bakalım hayırlısı…

…

Sayın Mehmet HARMANCI, sendikanın eleştirisinden sonra yaptığınız açıklamalar istifası gündemde mi sorularını da beraberinde getirdi. Bu kentin yarısı size oy verdiği için ima da olsa bu tür konuşmalar çok da yakışık almıyor, pes etmek yok, aman gözünüzü sevelim…

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, son bir aylık burs ödemesinden sonra öğrenci ve veliler epey umutlandı ancak hala iki aylık ödemeler yapılmayınca yukarıda yine kara bulutlar görülmeye başlandı. Konuyu artık bakanlar kurulana götürmeniz gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor…

…

Sayın Engin ARI, babalar gibi önemli bir günde dede olma payesine erişmek herkese nasip olmaz. Minik yavruya yaşamında sağlık ve mutluluk dolu yıllar temenni eder genç çifti de kutlarız.

…

Sayın Faik TAŞEL, Ortaköy Muhtarı olarak maaşa bağlandığınız halde mühür başına vatandaştan 30 TL ücret talep etmeniz bölgede yoğun eleştirilere neden oluyor. Bu arada belgelerde damga pulunun da bulunmadığı iddia ediliyor uyaralım dedik…

…