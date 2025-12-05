(Kamalı Haber)- Gönyeli’de ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilerek tutuklanan Hakan Kalkan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cemal Ramiz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı Ege Karabulut’un Gönyeli’deki ikametgâhında arama yaptığını,

2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 250 gram kokain,4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti. Polis, ele geçirilen emarelerin üzerinde yapılan parmak izi incelemesiyle ilgili sonuçların 7 Ekim 2025’te belli olduğunu, zanlı Hakan Kalkan’ın cam kavanozda, uyuşturucuların muhafazasında kullanılan naylon poşetlerde sağ ve sol el parmak izlerinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlı Kalkan’ın 2 Aralık tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, Kalkan’ın Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının üzerinde bulunan uyuşturucuyu Lefkoşa’dan bir şahıstan aldığını söylediğini, bu hususun araştırıldığını belirtti. Polis, zanlıyla ilgili iki ilçede soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Zanlının cep telefonunun da inceleneceğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.