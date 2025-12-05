(Kamalı Haber) - Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Talep Etme, “Rüşvet Teklif Etme", "İrtikap", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2022-2024 tarihleri arasında Lefkoşa'da devlet dairelerinde işlemlerin yapılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro, 35 bin sterlin rüşvet aldığına dair bilgi edindiklerini söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihler arasında bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti. Polis, devlet dairesindeki bir işlemin yapılması için 200 bin sterlin rüşvet istediğini açıkladı. Polis, zanlıdan 3 ayrı gönüllü ifade aldığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9mm canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, emare alınan kamera kaydı ve ses kayıtlarının data incelemesine gönderileceğini ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiği şahıstan ifade alındığını kaydetti. Polis, 9 kişinin sorgulandığını, 6 kişiden ifade temin edildiğini açıkladı. Polis, zanlının PGM’ye götürülerek, ses kaydının alındığını, daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının böbreklerinde taş, vücudunda iltihap olduğu için tedavi altına alındığını söyledi. Polis, mahkemeye çıkarılmasında sakınca görülmediği için duruşmaya getirildiğini, mahkemenin ardından tekrar hastaneye yatacağını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunda DATA İncelemesi yapıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.